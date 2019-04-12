МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить.

Технологии Британские эксперты озабочены вовлеченностью детей в азартные игры Магазин приложений Google не проверяет возрастные маркировки онлайн-игр Помимо того, что дети легко получают доступ к азартным играм в Интернете, эксперты указывают на то, что они также могут загружать игры, содержащие насилие и запрещенный контент, на смартфонах Android независимо от настроек, которые установили их родители.

Политика Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Важное за сутки Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.

Политика Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.

Армия и оружие Сирия отразила израильский ракетный удар Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.

Экономика Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам «Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».

Экономика Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.

Армия и оружие «РИА Новости»: запуск «Протона-М» перенесен на июль Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» с космодрома Байконур перенесен с мая на июль, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Футбол «Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.

Политика США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

Политика Лукашенко резко высказался в адрес России Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил резкое высказывание в отношении России.

Происшествия ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.

Общество В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.

Происшествия У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.

Шоу-бизнес Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Политика Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

Музыка Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети» Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.

Единоборства Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.

Общество В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.