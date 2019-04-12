Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить.
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МЧС посоветовало использовать стиральный порошок для тушения пожара на кухне

Народные новостивчера в 20:44

МЧС посоветовало тушить пожары стиральным порошком

URA.Ruвчера в 22:33

В МЧС рассказали, чем лучше всего тушить возгорания

Вести.Ruвчера в 21:15

Назван действенный способ потушить пожар на кухне

Lenta.ruвчера в 20:55

Пожар на кухне посоветовали тушить стиральным порошком

News.ruвчера в 22:56

В МЧС рассказали о способах самостоятельного тушения пожара в квартире

RT на русскомвчера в 20:29

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

РИА Новостивчера в 20:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Технологии

Британские эксперты озабочены вовлеченностью детей в азартные игры

Магазин приложений Google не проверяет возрастные маркировки онлайн-игр Помимо того, что дети легко получают доступ к азартным играм в Интернете, эксперты указывают на то, что они также могут загружать игры, содержащие насилие и запрещенный контент, на смартфонах Android независимо от настроек, которые установили их родители.
Обновлено вчера в 02:18
Политика

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено вчера в 13:57
Культура

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:44
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие

Сирия отразила израильский ракетный удар

Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

Обновлено вчера в 22:26
Экономика

Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам

«Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».
Обновлено 12 апреля в 19:06
Экономика

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено 12 апреля в 05:15
Армия и оружие

«РИА Новости»: запуск «Протона-М» перенесен на июль

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» с космодрома Байконур перенесен с мая на июль, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

Обновлено вчера в 09:00
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Политика

Лукашенко резко высказался в адрес России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил резкое высказывание в отношении России.
Обновлено 11 апреля в 04:40
Происшествия

ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Макс Барских: «Я надел колготки в сеточку и танцевал с пылесосом»

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба

В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено вчера в 13:12
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено вчера в 07:06
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу

Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Общество

В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой

«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
Обновлено вчера в 13:31
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