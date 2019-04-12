Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить.
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МЧС посоветовало использовать стиральный порошок для тушения пожара на кухне
Народные новостивчера в 20:44
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«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
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Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
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Это лето будет самым жарким
Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
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Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
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Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца
Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца Муж остался в восхищении от пикантного черно-белого снимка.
Обновлено 12 апреля в 13:32
Спорт
Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено вчера в 22:06
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Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 04:31
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В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
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Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению
Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.
Обновлено вчера в 20:54
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Политика
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК
По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Происшествия
В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер
Представитель Finnair отметила, что рейс вылетел из Хельсинки-Вантаа в 8.20 утра, на борту 139 пассажиров, задержка прилета в Манчестер составит как минимум три часа.
Обновлено вчера в 04:05
Единоборства
Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг
Кабалоев, выступающий в весовой категории до 55 кг, в финальной схватке победил румына Флорина Титу - 11:0.
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Marvel покажет посмертное камео Стэна Ли
Создатель комиксов Marvel Стэн Ли появится в своем последнем посмертном камео.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»
Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено 12 апреля в 10:24
Авто
Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу
Летом нынешнего года продажи указанного транспортного средства будут запущены в нескольких странах Южной Америки.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено 12 апреля в 08:35
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Лондоне атаковали машину посла Украины
Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки
Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В Швеции произошел взрыв в магазине
Обновлено в 01:06