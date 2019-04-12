МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить.

Технологии Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Происшествия В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.

Авто Названы главные критерии выбора автомобиля Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.

Космос Это лето будет самым жарким Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца Муж остался в восхищении от пикантного черно-белого снимка.

Спорт Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.

Происшествия В результате торнадо в Техасе погибли дети В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Шоу-бизнес Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Политика Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Происшествия В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер Представитель Finnair отметила, что рейс вылетел из Хельсинки-Вантаа в 8.20 утра, на борту 139 пассажиров, задержка прилета в Манчестер составит как минимум три часа.

Единоборства Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг Кабалоев, выступающий в весовой категории до 55 кг, в финальной схватке победил румына Флорина Титу - 11:0.

Кино Marvel покажет посмертное камео Стэна Ли Создатель комиксов Marvel Стэн Ли появится в своем последнем посмертном камео.

Политика Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2» Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.

Авто Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу Летом нынешнего года продажи указанного транспортного средства будут запущены в нескольких странах Южной Америки.

Политика Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

Музыка Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети» Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.

Происшествия В Лондоне атаковали машину посла Украины Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.

Общество В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.