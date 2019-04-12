Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03

Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить. Для борьбы с огнем нужно использовать сыпучие средства, например, стиральный порошок или землю из цветочных горшков.
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МЧС порекомендовало тушить пожары на кухне стиральным порошком

Life.ruвчера в 23:51

МЧС рассказало, как потушить пожар стиральным порошком

Телеканал 360°вчера в 23:34

Назван действенный способ потушить пожар на кухне

Lenta.ruвчера в 20:55

В МЧС рассказали, чем лучше всего тушить возгорания

Вести.Ruвчера в 21:15

МЧС посоветовало тушить пожары стиральным порошком

URA.Ruвчера в 22:33

В МЧС рассказали о способах самостоятельного тушения пожара в квартире

RT на русскомвчера в 20:29

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

РИА Новостивчера в 20:03
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Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Происшествия

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Политика

Президент Египта обсудил с Хафтаром ситуацию в Ливии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл переговоры с ливийским маршалом Халифой Хафтаром.
Обновлено в 07:37
Политика

Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Общество

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Это время подходит для дел, основанных на азарте

Эта неделя неплохо подходит для дел, основанных на азарте.
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Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году

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Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак

Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
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Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Единоборства

Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 04:50
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Волгоградцы могут перебороть метеочувствительность весной

Многим людям знакомы чувства, которые наступают с изменениями погоды за окном − организм реагирует на резкие скачки.
Обновлено вчера в 14:30
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
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Происшествия

Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

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Шоу-бизнес

Елена Захарова снималась на последнем месяце беременности

Для Елены Захаровой картина стала особенной, своего рода последним испытанием перед днем X, ведь она снималась, находясь на последнем месяце беременности.
Обновлено в 07:20
Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
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В Кремле оценили позицию Турции по С-400

Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
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Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца

Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
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Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
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Чёлка добралась и до северокорейских смартфонов

У Северной Кореи (КНДР) есть свои бренды смартфонов. Один из них, Pyongyang, представил новое устройство под названием 2425.
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Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
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