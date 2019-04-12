МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03

Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить. Для борьбы с огнем нужно использовать сыпучие средства, например, стиральный порошок или землю из цветочных горшков.

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Экономика Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Футбол «Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Президент Египта обсудил с Хафтаром ситуацию в Ливии Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл переговоры с ливийским маршалом Халифой Хафтаром.

Политика Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.

Происшествия В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.

Политика Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Происшествия В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.

Единоборства Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Здоровье Волгоградцы могут перебороть метеочувствительность весной Многим людям знакомы чувства, которые наступают с изменениями погоды за окном − организм реагирует на резкие скачки.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.

Шоу-бизнес Елена Захарова снималась на последнем месяце беременности Для Елены Захаровой картина стала особенной, своего рода последним испытанием перед днем X, ведь она снималась, находясь на последнем месяце беременности.

Футбол Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.

Политика В Кремле оценили позицию Турции по С-400 Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.

Происшествия Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.

Шоу-бизнес Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.

Культура Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.

Гаджеты Чёлка добралась и до северокорейских смартфонов У Северной Кореи (КНДР) есть свои бренды смартфонов. Один из них, Pyongyang, представил новое устройство под названием 2425.