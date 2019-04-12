Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03
Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить. Для борьбы с огнем нужно использовать сыпучие средства, например, стиральный порошок или землю из цветочных горшков.
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Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Опубликовано видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки
РЕН ТВ опубликовал видео инцидента с участием депутата Госдумы Виталия Милонова на штрафстоянке в Петербурге.
Обновлено в 07:51
Космос
Это лето будет самым жарким
Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:38
Авто
Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено в 07:57
Политика
Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко
Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.
Обновлено в 02:51
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Экономика
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:15
Футбол
Слуцкий помечтал о будущем в «Витессе»
Главный тренер голландского «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий рассказал о желании продолжить работу с командой.
Обновлено в 08:34
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда
Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Видео израильского удара по Сирии попало в сеть
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Динамо» – «Краснодар»: Турбин не разглядел игру рукой
На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Кино
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
Обновлено в 01:23
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено 12 апреля в 15:03
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт пошел по стопам отца
Актриса Ирина Линдт рассказал, что ее 14-летний сын, рожденный от Валерия Золотухина, пошел по стопам звездного отца.
Обновлено в 07:27
Спорт
Гимнаст Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на ЧЕ
Россиянин Денис Аблязин занял первое место в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
Обновлено в 08:32
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Происшествия
На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве
Обновлено в 06:24
Хоккей
Кожевников назвал безобразным судейство в нынешнем плей-офф КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал эпизод с отменой шайбы омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
Обновлено в 06:52
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Политика
Эксперт прокомментировал отказ Порошенко от дебатов с Зеленским 19 апреля
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление представителя избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олега Медведева о том, что глава государства не придёт 19 апреля на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:22