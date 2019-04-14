Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить.
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МЧС рассказало, как потушить пожар стиральным порошком

Телеканал 360°вчера в 23:34

В МЧС рассказали о способах самостоятельного тушения пожара в квартире

RT на русскомвчера в 20:29

В МЧС рассказали, чем лучше всего тушить возгорания

Вести.Ruвчера в 21:15

Назван действенный способ потушить пожар на кухне

Lenta.ruвчера в 20:55

МЧС посоветовало использовать стиральный порошок для тушения пожара на кухне

Народные новостивчера в 20:44

МЧС посоветовало тушить пожары стиральным порошком

URA.Ruвчера в 22:33

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

РИА Новостивчера в 20:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC

Обновлено в 02:53
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии

За две с половиной минуты до окончания основного времени матча «Колорадо» сравнял счет после броска Джей Ти Комфера, а в овертайме победный гол забил Натан МакКиннон.
Обновлено в 02:02
Политика

Военные РФ доставили более 4 тонн гумпомощи в провинцию Дераа в Сирии

Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Басыр и Мутбин, расположенные в провинции Дераа.
Обновлено в 01:53
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Политика

В Финляндии начались парламентские выборы

Выборы в парламент стартовали в Финляндии, где в 9.00 открылись 911 избирательных участков, сообщает министерство юстиции страны.
Обновлено в 02:01
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Хоккей

Защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:07
Политика

Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.
Обновлено в 02:37
Политика

В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение

«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В аэропорту Кувейта обнаружена отправленная американским военным бомба

По данным источника, посылка отправлена американским военным.
Обновлено в 02:18
Общество

В Москве пошел апрельский снегопад

В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.
Обновлено в 01:23
Политика

Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны

Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Религия

Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье

Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами".
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Важное за сутки

Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»

Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:50
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Общество

Жители десятков городов США написали «Тотальный диктант»

Образовательное мероприятие по русскому языку «Тотальный диктант» проходит в 20 городах Соединённых Штатов, сообщает координатор проекта в Портленде Юлия Шипулина.
Обновлено вчера в 14:03
Интернет

В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами

Руководство компании Microsoft разослало своим клиентам письмо, в котором сообщило, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook в период с начала этого года по конец марта, и могли получить доступ к некоторым аккаунтам его пользователей.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
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