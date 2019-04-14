МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить.

Футбол «Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.

Происшествия В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.

Происшествия WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.

Хоккей «Колорадо» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии За две с половиной минуты до окончания основного времени матча «Колорадо» сравнял счет после броска Джей Ти Комфера, а в овертайме победный гол забил Натан МакКиннон.

Политика Военные РФ доставили более 4 тонн гумпомощи в провинцию Дераа в Сирии Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Басыр и Мутбин, расположенные в провинции Дераа.

Авто Медведев утвердил правила тюнинга авто в России Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Политика Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.

Общество Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12 Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.

Политика В Финляндии начались парламентские выборы Выборы в парламент стартовали в Финляндии, где в 9.00 открылись 911 избирательных участков, сообщает министерство юстиции страны.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Происшествия Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.

Хоккей Защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли.

Политика Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

Происшествия Отец Ассанжа прокомментировал арест сына Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.

Политика В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение «Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.

Общество В Москве пошел апрельский снегопад В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.

Политика Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.

Религия Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами".

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Важное за сутки Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.

Происшествия Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров» Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.

Общество Жители десятков городов США написали «Тотальный диктант» Образовательное мероприятие по русскому языку «Тотальный диктант» проходит в 20 городах Соединённых Штатов, сообщает координатор проекта в Портленде Юлия Шипулина.

Интернет В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами Руководство компании Microsoft разослало своим клиентам письмо, в котором сообщило, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook в период с начала этого года по конец марта, и могли получить доступ к некоторым аккаунтам его пользователей.

Энергетика Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.