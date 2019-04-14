Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошкомРИА Новости вчера в 20:03
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и возгорание станет сложнее потушить.
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МЧС посоветовало использовать стиральный порошок для тушения пожара на кухне
Народные новостивчера в 20:44
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Единоборства
Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC
Обновлено в 02:53
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии
За две с половиной минуты до окончания основного времени матча «Колорадо» сравнял счет после броска Джей Ти Комфера, а в овертайме победный гол забил Натан МакКиннон.
Обновлено в 02:02
Политика
Военные РФ доставили более 4 тонн гумпомощи в провинцию Дераа в Сирии
Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Басыр и Мутбин, расположенные в провинции Дераа.
Обновлено в 01:53
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Технологии
Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Политика
В Финляндии начались парламентские выборы
Выборы в парламент стартовали в Финляндии, где в 9.00 открылись 911 избирательных участков, сообщает министерство юстиции страны.
Обновлено в 02:01
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Хоккей
Защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:07
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.
Обновлено в 02:37
Политика
В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение
«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В аэропорту Кувейта обнаружена отправленная американским военным бомба
По данным источника, посылка отправлена американским военным.
Обновлено в 02:18
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.
Обновлено в 01:23
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Религия
Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье
Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами".
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Важное за сутки
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»
Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:50
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Общество
Жители десятков городов США написали «Тотальный диктант»
Образовательное мероприятие по русскому языку «Тотальный диктант» проходит в 20 городах Соединённых Штатов, сообщает координатор проекта в Портленде Юлия Шипулина.
Обновлено вчера в 14:03
Интернет
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Руководство компании Microsoft разослало своим клиентам письмо, в котором сообщило, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook в период с начала этого года по конец марта, и могли получить доступ к некоторым аккаунтам его пользователей.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Шоу-бизнес
Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12