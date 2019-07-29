Лесные пожары
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаровРБК 09:37
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
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с чего всё началось
«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена»,— сказал господин Чуприян (цитата по «РИА Новости»).Коммерсантъ14:22
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