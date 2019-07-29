с чего всё началось

Как писало «URA.RU», ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о вреде тушения лесных пожаров в охраняемых зонах.

МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

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Общество Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей.

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