Лесные пожары

МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаровURA.Ru 10:09

Как писало «URA.RU», ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о вреде тушения лесных пожаров в охраняемых зонах.
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«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена»,— сказал господин Чуприян (цитата по «РИА Новости
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Российский политик
Российский государственный деятель и политик. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края. Председатель Законодательного собрания Красноярского края.
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