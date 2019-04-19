Происшествия

МЧС: от пожаров в Забайкалье пострадали не менее 17 человекТК Звезда вчера в 15:36

Количество пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае выросло до 17 человек. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Забайкальском крае более 150 домов пострадали при пожарах

РИА Новостивчера в 15:44

В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек

РБКвчера в 17:41

В Забайкалье из-за природных пожаров пострадали 152 здания

RT на русскомвчера в 16:18

По последним данным, более 150 домов повреждено в результате природного пожара в Забайкалье

Эхо Москвывчера в 16:00

Природный пожар повредил почти сто жилых домов в Забайкалье

Интерфаксвчера в 17:49

Число сгоревших жилых домов в Забайкалье приблизилось к 100

ТАССвчера в 15:58

Пять человек пострадали от природных пожаров в Забайкалье

Говорит Москвавчера в 10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Происшествия

Слепой японский моряк пересек Тихий океан на небольшой яхте

Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Обновлено вчера в 22:53
Политика

В «Олимпийском» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины

Обновлено вчера в 13:11
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено вчера в 04:19
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

На Сахалине не подтвердили данные Россельхознадзора о подделке молока

Все 13 молокоперерабатывающих предприятия Сахалина проверили после заявления замглавы Россельхознадзора Николая Власова о фальсификации части местной молочной продукции, фальсификата найдено не было, сообщили в субботу РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика

ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке

ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира

Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

В Раде назвали «жалким» выступление Порошенко на дебатах

Обновлено вчера в 13:33
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено вчера в 19:02
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Авто

Полностью новый Renault Captur попытается вернуть звание бестселлера

Концерн Renault готовится представить новое поколение кроссовера Caprute.
Обновлено вчера в 04:20
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Армия и оружие

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного

Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Задержанного акционера банка «Югра» Алексея Хотина доставили в СКР

Мажоритарного акционера банка Югра Алексея Хотина, задержанного сегодня по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей, доставили в Следственный комитет России.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено вчера в 03:49
Баскетбол

«Орландо» проиграл «Торонто» и пустил соперника вперед в серии

Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено вчера в 00:48
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное