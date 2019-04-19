МЧС: от пожаров в Забайкалье пострадали не менее 17 человекТК Звезда вчера в 15:36

Количество пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае выросло до 17 человек. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

МЧС: от пожаров в Забайкалье пострадали не менее 17 человек

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Экономика Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.

Происшествия На Сахалине не подтвердили данные Россельхознадзора о подделке молока Все 13 молокоперерабатывающих предприятия Сахалина проверили после заявления замглавы Россельхознадзора Николая Власова о фальсификации части местной молочной продукции, фальсификата найдено не было, сообщили в субботу РИА Новости в региональном правительстве.

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.

Экономика ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.

Экономика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России «Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.

Наука Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.

Происшествия Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.

Авто В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Армия и оружие Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы "Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.

Происшествия В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.

Происшествия Задержанного акционера банка «Югра» Алексея Хотина доставили в СКР Мажоритарного акционера банка Югра Алексея Хотина, задержанного сегодня по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей, доставили в Следственный комитет России.

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Происшествия В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.