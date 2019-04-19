Происшествия
МЧС: от пожаров в Забайкалье пострадали не менее 17 человекТК Звезда вчера в 15:36
Количество пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае выросло до 17 человек. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
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По последним данным, более 150 домов повреждено в результате природного пожара в Забайкалье
Эхо Москвывчера в 16:00
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Происшествия
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В «Олимпийском» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины
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ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.
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«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
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Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира
Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
В Раде назвали «жалким» выступление Порошенко на дебатах
Обновлено вчера в 13:33
Наука
Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива
Обновлено вчера в 19:02
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Полностью новый Renault Captur попытается вернуть звание бестселлера
Концерн Renault готовится представить новое поколение кроссовера Caprute.
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Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Армия и оружие
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Задержанного акционера банка «Югра» Алексея Хотина доставили в СКР
Мажоритарного акционера банка Югра Алексея Хотина, задержанного сегодня по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей, доставили в Следственный комитет России.
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Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
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В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
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Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
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Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
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«Орландо» проиграл «Торонто» и пустил соперника вперед в серии
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Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
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В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51