Происшествия
Пять человек пострадали от природных пожаров в ЗабайкальеГоворит Москва вчера в 10:56
Огонь пожарным приходится тушить с земли, так как использованию авиации мешает сильный ветер. Тех, кто остался без жилья, разместили в социальных учреждениях. На территории края ввели режим ЧС.
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Происшествия
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Происшествия
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В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
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В скором времени из детского медицинского центра в Японии будет выписан младенец, который родился с самым маленьким весом в мире – он составляет всего 258 граммов.
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В Минобороны России рассматривают возможность строительства двух атомных подводных лодок (АПЛ) нового проекта «Борей-К», которые станут носителями крылатых ракет.
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ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
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Ученые назвали способ избежать слабоумия
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Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро.
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