Происшествия
МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»Российская газета 03:28
Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального главка МЧС Игоря Лисина, есть несколько версий произошедшего, но эта рассматривается в качестве основной.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество
Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено в 03:24
Общество
Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова
Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
В сети появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
В сети появилось видео, на котором демонстрируется макет нового «яблочного» смартфона iPhone XI.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
В Кремле прокомментировали приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Галкин счел несправедливой победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 02:56
Религия
НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире
Обновлено в 03:30
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года
Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.
Обновлено в 02:23
Политика
Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах
Глава КНР Си Цзиньпин поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 03:56
Технологии
Первый дата-центр Apple в Китае будет открыт в 2020 году
По данным издания, ранее компания Apple открыла только два центра обработки данных подобного уровня — в США и Дании.
Обновлено в 02:53
Политика
Трамп предложил отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Здоровье
В калининградском зоопарке от болезни умер орангутан Бенджамин
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено вчера в 06:33
Наука
В океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Обновлено в 03:39
Политика
Депутат Рады заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине
Депутат украинского парламента Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne предупредил, что на ряде предприятий Украины существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 02:15
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зеленский испугался встречаться с Путиным один на один
Новый президент Украины Владимир Зеленский отказался садиться за стол переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным с глазу на глаз.
Обновлено вчера в 12:54
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Новая российская подлодка испугала немецкие СМИ
Немецкое издание Stern выразило свое беспокойство из-за новой российской подводной лодки "Белгород".
Обновлено в 01:52
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке
Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье
Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Политика
О серьезном нарушении прав Ассанжа на частную жизнь заявили в ООН
В Организации объединенных наций заявили о серьезных нарушениях, допущенных в отношении прав Джулиана Ассанжа во время его проживания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 03:55