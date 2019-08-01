Лесные пожары
МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в СибириМедиаПоток 04:31
Причиной распространения пожаров в Сибири были недостаточные меры для тушения очагов возгораний. Об этом сегодня заявил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин. В регионы Сибири сообщались прогнозы Росгидромета, Рослесхоза и МЧС о повышенной пожарной опасности.
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с чего всё началось
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.ТАСС02:09
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