Лесные пожары

МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в СибириМедиаПоток 04:31

Причиной распространения пожаров в Сибири были недостаточные меры для тушения очагов возгораний. Об этом сегодня заявил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин. В регионы Сибири сообщались прогнозы Росгидромета, Рослесхоза и МЧС о повышенной пожарной опасности.
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с чего всё началось

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.
ТАСС02:09

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В МЧС назвали причины распространения пожара в Сибири

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РБК03:00

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Коммерсантъ02:33

В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири

РИА Новости04:19

В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

RT на русском02:15

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

ТАСС02:09
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