Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахтеРоссийская газета вчера в 15:05
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве. Напомним, что авария произошла в поселке Юрьевка в ЛНР на шахте "Схидкарбон".
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Это связано с тем, что подразделения российских МЧС оснащены специальным оборудованием, которого у нас, к большому сожалению, нет. Российские специалисты откликнулись на нашу просьбу.
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