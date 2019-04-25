Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахтеРоссийская газета 15:05
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве. Напомним, что авария произошла в поселке Юрьевка в ЛНР на шахте "Схидкарбон".
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