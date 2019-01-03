Происшествия

На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция
Экономика сегодня
03 января в 09:27

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он отметил, что сотрудники ведомства извлекли из-под завалов последнее тело около получаса назад.
Экономика сегодня03 января в 09:27

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Люди и вещи: чем живёт Магнитогорск и какое настроение у жильцов рухнувшего от взрыва дома

74.ruвчера в 02:58

В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию

РИА Новости03 января в 13:48

В МЧС сообщили о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске

ТАСС03 января в 09:26

В Магнитогорске завершился поиск погибших под завалами

РБК03 января в 09:10

В Магнитогорске завершилась спасательная операция

RT на русском03 января в 09:56

В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию

Первый областной03 января в 09:50

Поисковая операция завершена

Магнитогорский металл03 января в 09:50
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

Пираты захватили моряков у берегов Бенина

В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии

Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе с несколькими погибшими в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри

Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Самарской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли и три пострадали при столкновении двух иномарок и фуры в Самарской области, сообщил в субботу представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Подмосковье проверяют информацию об отравлении детей в санатории

По предварительным данным, все пострадавшие могли отравиться во время отдыха в одном из санаториев Истринского района.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку

Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге

Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В Москве нашли тысячи брошенных машин

Информация о брошенных машинах передана в районные управы и правоохранительные органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге

Пять человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы

Огонь охватил выселенное одноэтажное здание в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

При пожаре в саратовской пятиэтажке погиб человек

Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В Польше пять человек сгорели на квесте

Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице

Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт

Обновлено вчера в 14:10
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