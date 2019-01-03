Происшествия
На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция
На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операцияЭкономика сегодня03 января в 09:27
Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он отметил, что сотрудники ведомства извлекли из-под завалов последнее тело около получаса назад.
Экономика сегодня03 января в 09:27
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Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе с несколькими погибшими в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Самарской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли и три пострадали при столкновении двух иномарок и фуры в Самарской области, сообщил в субботу представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Подмосковье проверяют информацию об отравлении детей в санатории
По предварительным данным, все пострадавшие могли отравиться во время отдыха в одном из санаториев Истринского района.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку
Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Москве нашли тысячи брошенных машин
Информация о брошенных машинах передана в районные управы и правоохранительные органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге
Пять человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы
Огонь охватил выселенное одноэтажное здание в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
При пожаре в саратовской пятиэтажке погиб человек
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Польше пять человек сгорели на квесте
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт
Обновлено вчера в 14:10