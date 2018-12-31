Местонахождение людей, которые остаются под завалами после взрыва и обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, установить не получается. Об этом сообщил журналистам сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

с чего всё началось

В среду, 2 января, в ГУ МЧС по Челябинской области заявили, что установить местонахождение людей, которые остались под завалами обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, невозможно. «Мы не экстрасенсы», - сказал представитель ведомства.

МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти

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