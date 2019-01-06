Хоккей
В матче за третье место молодежного чемпионата мира между Россией и Швейцарией сборная России увеличивает отрыв от швейцарцев.
Красная весна18:24
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Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Обновлено в 20:59
Космос
Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализовали
Возгорание на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Политика
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено в 20:34
Хоккей
Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею
Обновлено в 18:30
Общество
Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено в 20:12
Политика
Умер бывший глава Пентагона Браун
Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено в 21:36
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США
Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок
"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:30
Политика
США представили Турции предложение по поставкам ЗРК Patriot
Обновлено 03 января в 10:59
Авто
В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году
К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии
Обновлено в 19:55
Происшествия
В Мариуполе произошёл взрыв в многоэтажном доме
В украинском городе Мариуполь произошёл взрыв в одной из квартир в многоэтажном доме, есть погибшие.
Обновлено в 22:02
Спорт
Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о тактике россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Обновлено в 14:16
Кино
Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме
Евгения Медведева, 2-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, сыграла в художественной кинокартине The Petrichor.
Обновлено в 18:10
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Обновлено в 05:54
Хоккей
Валерий Брагин поставил оценку сборной России за МЧМ-2019
Обновлено в 19:51
Происшествия
В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Аршавин в очередной раз развелся с женой
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Технологии
В США могут разрешить использовать удобрения из останков человека
В стране уже выступили с предложением использовать тела умерших людей, чтобы превращать их в удобрение.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров
В национальном парке "Земля леопарда" задержали двух вооруженных нарушителей. Еще один, угрожая госинспекторам оружием, сумел скрыться.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Обновлено в 10:56
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот
Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Российские военные доставили продукты в лагерь Ярмук под Дамаском
Российские военнослужащие доставили порядка двух тонн продуктовых наборов в лагерь Ярмук под Дамаском.
Обновлено в 21:55
Авто
Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер
Обновлено в 16:52
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22