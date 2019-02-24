Музыка

Собравшаяся гастролировать по России певица представит Украину на «Евровидении»Lenta.ru 17:47

Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отказаться от выступления страны на «Евровидении», если на конкурс отправят артистов, которые проводят концерты в России. В Instagram-аккаунте MARUV размещены афиши предстоящих концертов в Москве (6 апреля) и Санкт-Петербурге (12 апреля).
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