Происшествия
МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100РИА Новости 08:53
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
— На основании данных средств объективного полёта была представлена полная реконструкция полёта с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево, — рассказали в пресс-службе комитета.Life.ru08:28
Подробнее о событии
Показать все источники
МАК обнародует итоги расследования катастрофы SSJ-100 в ближайшее время
Национальная служба новостей09:02
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Футбол
Прервавшую финал ЛЧ девушку оштрафовали на 15 тысяч евро
Обновлено в 09:47
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Общество
Кубанского судью смутила картина на конверте с материалами дела
Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от одного из участников судебного процесса пояснений в связи с конвертом, который последний выбрал для передачи материалов дела.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Транспорт
РЖД запустила первые вагоны с приятными запахами
Отмечается, что пилотный проект по ароматизации вагонов поездов дальнего следования запустили в целях повышения качества услуг и уровня удовлетворенности пассажиров поездкой, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:47
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Футбол
Инфантино переизбран на пост главы ФИФА
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов обещает войну в Абу-Даби
Обладатель пояса в легком весе по версии UFC Хабиб Нурмагомедов предвкушает войну на UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником станет американец Дастин Порье.
Обновлено в 08:28
Политика
Суд заочно арестовал украинку, напавшую на посольство России в Киеве
Суд заочно арестовал украинку Ирму Крат — лидера "женской сотни" Майдана, — за причастность к нападению на здание посольства России в Киеве в 2016 году.
Обновлено в 09:16
Путешествия
Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных
По данным Ostrovok.ru, туристы бронируют отели на российские курорты с июня по август в среднем на 6,6 дней, в то время как в прошлом году – на 5,7 дней.
Обновлено в 07:40
Общество
Глазные капли и обезболивающие сделают незаконными в России
В России введут уголовную ответственность за незаконный оборот капель для расширения зрачка с тропикамидом, обезболивающего с тапентадолом и противоэпилептического средства с прегабалином.
Обновлено в 05:00
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Общество
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из отчетов на сайте downdetector.ru.
Обновлено в 10:25
Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Общество
В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель
В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых тружениц секс-индустрии клиентов будут обслуживать куклы.
Обновлено в 08:27
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Происшествия
На Урале ветер сорвал крышу со здания «Почты России»
Здание «Почты России» в Магнитогорске Челябинской области частично осталось без крыши из-за сильного ветра.
Обновлено в 09:59
Кино
Дарья Жук станет режиссером второго сезона сериала «Содержанки»
Режиссером второго сезона сериала "Содержанки" будет Дарья Жук, первые эпизоды снял Константин Богомолов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе видеосервиса START.
Обновлено в 07:43
Общество
Объявлены финалисты премии «Большая книга»
В Москве в ходе традиционного Литературного обеда в ГУМе огласили шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга».
Обновлено в 08:39
Экономика
Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд
Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании «Финвижн» Артема Аветисяна к «Восточному», введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб.
Обновлено в 08:22
Политика
Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину
Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала интимное видео с мужем
На записи певица стоит на кухне в светлых джинсах и белой маечке. Муж Потап нежно обнимает ее сзади. При этом продюсер целуют Настю в плечо.
Обновлено в 08:30
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
Обновлено в 10:14