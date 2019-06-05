МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100РИА Новости 08:53

с чего всё началось

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Общество Кубанского судью смутила картина на конверте с материалами дела Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от одного из участников судебного процесса пояснений в связи с конвертом, который последний выбрал для передачи материалов дела.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.

Происшествия Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.

Транспорт РЖД запустила первые вагоны с приятными запахами Отмечается, что пилотный проект по ароматизации вагонов поездов дальнего следования запустили в целях повышения качества услуг и уровня удовлетворенности пассажиров поездкой, сообщает телеканал «360».

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Происшествия В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Футбол Инфантино переизбран на пост главы ФИФА Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов обещает войну в Абу-Даби Обладатель пояса в легком весе по версии UFC Хабиб Нурмагомедов предвкушает войну на UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником станет американец Дастин Порье.

Политика Суд заочно арестовал украинку, напавшую на посольство России в Киеве Суд заочно арестовал украинку Ирму Крат — лидера "женской сотни" Майдана, — за причастность к нападению на здание посольства России в Киеве в 2016 году.

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Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

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Экономика После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.

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Шоу-бизнес Настя Каменских показала интимное видео с мужем На записи певица стоит на кухне в светлых джинсах и белой маечке. Муж Потап нежно обнимает ее сзади. При этом продюсер целуют Настю в плечо.