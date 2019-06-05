Происшествия

МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100РИА Новости 08:53

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
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с чего всё началось
— На основании данных средств объективного полёта была представлена полная реконструкция полёта с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево, — рассказали
 в пресс-службе комитета.
Life.ru08:28

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МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

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МАК реконструировал полёт разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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МАК обнародует итоги расследования катастрофы SSJ-100 в ближайшее время

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МАК полностью реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

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МАК реконструировал полёт сгоревшего в Шереметьево «суперджета»

Life.ru08:28

Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный доклад о расследовании крушения SSJ100 в Шереметьево

Эхо Москвы01:15
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Общество

Покупателям за отказ от пластиковых пакетов обещают скидки в магазинах

Минприроды совместно с экспертами разрабатывает систему, чтобы ввести скидки в магазинах за отказ от загрязняющей природу упаковки, сообщает канал «Россия 24».
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Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка

Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
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«Буффон» официально покинул «ПСЖ»

Напомним, что Буффон перешел в ПСЖ из Ювентуса в июле 2018 года в качестве свободного агента.
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Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Происшествия

Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа

Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Германии потерпел крушение воздушный шар с 10 пассажирами

Обновлено в 06:11
Политика

Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму

Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост

Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.
Обновлено в 07:19
Общество

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Обновлено вчера в 12:46
Общество

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 11:25
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Здоровье

Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой

Обновлено в 06:44
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Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Происшествия

В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании

Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМС

Обновлено в 11:20
Политика

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву

Обновлено в 03:17
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Космос

Разработан новый метод 3D-реконструкции взрывных явлений на Солнце

Обновлено в 05:00
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Технологии

На ПМЭФ состоялся первый в России звонок по 5G

Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
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Политика

Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья

Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Финансы

Цены на золото способны достигнуть уровня в $1440 за унцию

Цены на золото за последние несколько дней демонстрируют резкий рост, за которым, по нашему мнению, стоят набирающие силу для продолжения восходящего тренда фундаментальные, спекулятивные и технические факторы.
Обновлено в 10:09
Футбол

Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»

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Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга не смогли сесть несколько самолетов

Обновлено в 09:32
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СКА подписал контракт с Кагарлицким

Обновлено в 11:18
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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