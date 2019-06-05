Происшествия
МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100РИА Новости 08:53
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
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с чего всё началось
— На основании данных средств объективного полёта была представлена полная реконструкция полёта с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево, — рассказали в пресс-службе комитета.Life.ru08:28
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МАК обнародует итоги расследования катастрофы SSJ-100 в ближайшее время
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