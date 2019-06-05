МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100ТАСС 08:54

с чего всё началось

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100. Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Общество Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Политика Контактная группа в Минске рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса Снятие экономической блокады обсудят на следующем заседании контактной группы 19 июня. «Это был бы большой прогресс», — отметил Сайдик.

Политика Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.

Политика Россия призвала Запад образумить Приштину Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Транспорт Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве «Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.

Наука Представлен концепт V-образного авиалайнера Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.

Происшествия Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.

Общество Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать Пройти в патрульный автомобиль Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.

Происшествия В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Авто Suzuki озвучила цены на специальную версию Suzuki SX4 Стоимость специальной версии Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer находится в пределах 1 615 990 рублей.

Происшествия В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре Спасатели ликвидировали открытое горение в онкологическом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спорт Коляда и Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии Российские фигуристы Михаил Коляда и Алина Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии, информирует официальный сайт представления.

Общество Объявлены финалисты премии «Большая книга» В Москве в ходе традиционного Литературного обеда в ГУМе огласили шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга».

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Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Политика Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку ради работы в спецслужбах.

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Политика Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".