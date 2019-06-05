МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100ТАСС 08:54

с чего всё началось

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100. Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.

Политика Конгрессмены попросили Трампа продлить договор СНВ-3 с Россией В письме, которое подписали сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел, а также еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей, президенту Дональду Трампу предлагается продлить действие договора СНВ-3, подписанного в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.

Происшествия Суд освободил Волкова от штрафа за раскрашенное фото «Родины-матери» Верховный суд России подтвердил виновность бывшего руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова в осквернении монумента "Родина-мать зовет!", но освободил его от выплаты штрафа в связи с истечением срока давности.

Политика Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Путешествия Амстердам предлагает гостям супруга-гида на один день Известно, что ролевую игру – свадьбу с голландцем на один день гостям Амстердама предложили представители туристического бизнеса города.

Политика Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Общество Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Политика Порошенко потребовал от Зеленского объяснений Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Происшествия Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован Красногорский городской суд (Московская область) отправил под арест предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Происшествия В Швейцарии рабочий погиб при обрыве кабеля канатной дороги В Швейцарии рабочий-ремонтник погиб при обрыве кабеля канатной дороги на горе Титлис близ горнолыжного курорта города Энгельберг (полукантон Обвальде).

Армия и оружие Россия испытала новую ракету системы ПРО Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.

Политика Путин встретил Си Цзиньпина в Кремле Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 5 июня, прибыл в Большой Кремлевский дворец, в Георгиевском зале которого его встретил президент России Владимир Путин.

Происшествия Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).

Кино На съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел мощный взрыв Во время проведения контролируемого взрыва на съемочной площадке фильма о Джеймсе Бонде произошло частичное разрушение декорации.