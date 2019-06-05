Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100ТАСС 08:54
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100. Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.
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с чего всё началось
— На основании данных средств объективного полёта была представлена полная реконструкция полёта с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево, — рассказали в пресс-службе комитета.Life.ru08:28
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