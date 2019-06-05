МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100ТАСС 08:54

с чего всё началось

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100. Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Футбол Старридж попрощался с «Ливерпулем» и болельщиками Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж обратился с прощальным посланием к партнерам по команде, персоналу и болельщикам.

Политика Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Политика Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос Власти Франции должны были пригласить президента РФ Владимира Путина на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Figaro.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Политика Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.

Авто Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker Несмотря на общую схожесть дизайнерских черт Chevrolet Tracker нового поколения с другими моделями марки, кроссовер выделяется благодаря крупной решетке радиатора многоугольной формы, которая придает автомобилю более спортивный вид.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Наука Ученые вырастили «правильные» мини-мозги в биореакторе Как показал масштабный анализ экспрессии генов в отдельных клетках мини-мозгов, в течение шести месяцев в составе таких органоидов воспроизводимо формируется клеточное разнообразие коры головного мозга человека.

Общество Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.

Транспорт В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Игры В сентябре Sony отключит сервера Uncharted 2, Uncharted 3 и The Last of Us на PS3 Naughty Dog объявила о скором отключении мультиплеерных серверов сразу трёх своих проектов для PS3: Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: A Drake's Deception и The Last of Us.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Армия и оружие Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65 В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».

Политика Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.