Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100ТАСС 08:54

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100. Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.
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с чего всё началось
— На основании данных средств объективного полёта была представлена полная реконструкция полёта с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево, — рассказали
 в пресс-службе комитета.
Life.ru08:28

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Национальная служба новостей14:00

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

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Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный доклад о расследовании крушения SSJ100 в Шереметьево

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Накануне.Ru08:46
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