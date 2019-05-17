Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100Snob.ru вчера в 16:21

В Росавиацию направлена соответствующая информация. Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МАК закончил расшифровку «черных ящиков» сгоревшего Superjet

URA.Ruвчера в 17:49

Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet

Интерфаксвчера в 16:05

МАК завершил расшифровку самописцев сгоревшего SSJ-100

RT на русскомвчера в 15:34

МАК завершил расшифровку «черных ящиков» самолета SSJ-100

ТАССвчера в 15:52

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

РИА Новостивчера в 15:41

МАК завершил расшифровку данных черных ящиков SSJ 100

Коммерсантъвчера в 15:39

МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100

РБКвчера в 15:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество

В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла

Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено вчера в 18:12
Футбол

Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 00:39
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Культура

Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины

Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой

Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено вчера в 18:48
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Путешествия

Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Российские военные помогли обменять десять заложников в Сирии

«Состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан Сирии», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Учительница Рамзана Кадырова погибла в ДТП

В Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погибла экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено вчера в 18:23
Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Олег Газманов ночует с женой в разных комнатах

Певец рассказал о том, как боролся с опухолью, которая появилась на голосовых связках, почему спит с женой в разных комнатах и чувствует ли вину перед матерью своего сына Родиона.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:56
Гаджеты

Xiaomi и IKEA создали стол с быстрой беспроводной зарядкой

Инженеры Xiaomi и IKEA подумали, что было бы неплохо, если бы вы могли положить смартфон на свой стол и он начал автоматически заряжаться беспроводным путем, при этом вам не нужно было нажимать какие-то кнопки.
Обновлено вчера в 00:04
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено 16 мая в 17:08
Авто

Возрожденная Toyota Supra начала покорять родной рынок

Одной из особенностей новой Toyota Supra на местном рынке стало наличие в моторной гамме 2,0-литровых «турбочетверок» BMW B48, выдающих минимум 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго

Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено 16 мая в 09:40
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
Главное