Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100Snob.ru вчера в 16:21
В Росавиацию направлена соответствующая информация. Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
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Единоборства
Атлетическая комиссия Невады повторно рассмотрит дела Абубакара Нурмагомедова и Тухугова
Атлетическая комиссия Невады (NSAC) повторно рассмотрит дела секундантов Хабиба Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова по поводу их участия в драке после UFC 229 в прошлом октябре.
Обновлено вчера в 16:57
Музыка
«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 18:03
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено вчера в 05:20
Игры
В Epic Games Store стартовала первая масштабная распродажа
Epic Games Store запустил первую полноценную распродажу, в рамках которой со скидкой можно не только купить уже вышедшие игры, но и предзаказать некоторые горячо ожидаемые игры, вроде Borderlands 3 и Control.
Обновлено 16 мая в 10:07
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Дзюба с помощью видео показал, как он шел к чемпионству
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба показал своим поклонникам, как он дошел до чемпионства.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин собрался в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Британские читатели прокомментировали перехват российских самолетов над Балтикой
Читатели британского издания Daily Mail активно комментируют материал о сопровождении российских военных самолетов истребителями ВВС Великобритании в небе над Балтийским морем.
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Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол
ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено вчера в 12:42
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины
Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами
Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Общество
В России появилось неожиданно много защитников скверов
В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Обновлено вчера в 22:22
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом
Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой
Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 06:32