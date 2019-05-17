Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100Snob.ru вчера в 16:21

В Росавиацию направлена соответствующая информация. Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
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Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

РИА Новостивчера в 15:41

Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet

Интерфаксвчера в 16:05

МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100

РБКвчера в 15:57

МАК завершил расшифровку «черных ящиков» самолета SSJ-100

ТАССвчера в 15:52

МАК закончил расшифровку «черных ящиков» сгоревшего Superjet

URA.Ruвчера в 17:49

МАК завершил расшифровку данных черных ящиков SSJ 100

Коммерсантъвчера в 15:39

МАК завершил расшифровку самописцев сгоревшего SSJ-100

RT на русскомвчера в 15:34
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Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль

Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США

Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено вчера в 22:18
Кино

Подсчитаны убытки США от выхода финала «Игры престолов»

Обновлено в 00:05
Авто

Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия

Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ

Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Москве задержали мужчину, убившего отца и тяжело ранившего мать

Обновлено в 02:36
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой

Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 02:30
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Авто

В России упал спрос на автомобили с механической КП

Обновлено 16 мая в 11:40
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Армия и оружие

Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания

На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
Обновлено вчера в 17:07
Наука

В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет

Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:23
Теннис

Джокович вышел в полуфинал турнира в Риме, обыграв Дель Потро

Обновлено вчера в 19:35
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Британское издание опубликовало статью под заголовком "Российский мост душит порты Украины" Посольство России в Великобритании подвергло критике статью британской газеты Financial Times про Крымский мост и обвинило ее авторов в манипулировании фактами, а также игнорировании официальных данных статистики, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге

Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»

"Ливерпуль" набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Обновлено вчера в 13:54
Общество

Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран

По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Курской области в ДТП погибли три человека

В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Футбол

Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании

Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о переименовании организации.
Обновлено вчера в 11:27
Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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