Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100Snob.ru вчера в 16:21
В Росавиацию направлена соответствующая информация. Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
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Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль
Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США
Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Обновлено вчера в 22:18
Кино
Подсчитаны убытки США от выхода финала «Игры престолов»
Обновлено в 00:05
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия
Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ
Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой
Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 02:30
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Авто
В России упал спрос на автомобили с механической КП
Обновлено 16 мая в 11:40
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Армия и оружие
Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания
На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
Обновлено вчера в 17:07
Наука
В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет
Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:23
Теннис
Джокович вышел в полуфинал турнира в Риме, обыграв Дель Потро
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Британское издание опубликовало статью под заголовком "Российский мост душит порты Украины" Посольство России в Великобритании подвергло критике статью британской газеты Financial Times про Крымский мост и обвинило ее авторов в манипулировании фактами, а также игнорировании официальных данных статистики, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге
Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»
"Ливерпуль" набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран
По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Футбол
Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании
Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о переименовании организации.
Обновлено вчера в 11:27