Трагедия в Шереметьеве

МАК расшифровал данные черных ящиков SSJ100, сгоревшего в ШереметьевеSputnik Таджикистан вчера в 16:02

Межгосударственный авиационный комитет расшифровал данные черных ящиков самолета SSJ100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево 5 мая, сообщили в пресс-службе МАК.
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МАК закончил расшифровку «черных ящиков» сгоревшего Superjet

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РИА Новостивчера в 15:41

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РБКвчера в 15:57

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RT на русскомвчера в 15:34
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