Трагедия в Шереметьеве
МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100РБК вчера в 15:57
МАК передал соответствующую информацию в Росавиацию. Катастрофа произошла 5 мая, лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. Спустя некоторое время после взлета экипаж запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево.
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