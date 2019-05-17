Происшествия
МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100РБК 15:57
МАК передал соответствующую информацию в Росавиацию. Катастрофа произошла 5 мая, лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. Спустя некоторое время после взлета экипаж запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево.
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Авто
Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
Обновлено в 09:33
Авто
В России до конца года появится обновленная Lada Vesta FL
В конце зимы текущего года стало известно о то, что в Научно-техническом центре отечественного предприятия уже подготовлено четыре экземпляра модели.
Обновлено в 02:30
Наука
Приложение для бросающих курить изменило активность мозга
Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено в 10:19
Наука
Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Общество
В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.
Обновлено в 08:56
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что разбогатела благодаря астрологической финансовой карте
Анфиса Чехова призналась подписчикам в Instagram, что пользуется услугами известного астролога.
Обновлено в 13:57
Кино
Вышла последняя серия «Теории большого взрыва»
Телеканал CBS вечером 16 мая показал заключительную серию «Теории большого взрыва». Сериал выходил на телеэкраны 12 лет.
Обновлено в 08:55
Общество
Eurasia Review (США): российский закон о защите чувств верующих оказался не так ужасен, как многие опасались (Eurasia Review)
Несмотря на широко распространенные ожидания, поправки, принятые в 2013 году и вводящие уголовное наказание за оскорбление чувств верующих, не послужили поводом для возбуждения огромного количества дел и не стали репрессивным инструментом, следует из первого исследования случаев применения этого закона.
Обновлено в 19:06
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Общество
В Москве отреставрируют памятник Минину и Пожарскому
Памятник Минину и Пожарскому в Москве будут реконструировать непосредственно на территории Покровского собора, проект находится на стадии завершения, заявил директор ГИМа Алексей Левыкин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 07:14
Происшествия
Пожар в квартире на севере Москвы локализован
Обновлено в 12:20
Общество
В Екатеринбурге остановили строительство храма после протестов
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил об остановке строительства храма святой Екатерины на месте одного из городских сквером.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star
Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
Обновлено в 15:00
Здоровье
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34
Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 09:29
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Происшествия
Жилой дом эвакуируют в Новой Москве из-за угрозы взрыва
Эвакуация происходит из жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Турция старается выполнить обязательства как по С-400, так и по F-35
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара старается выполнить свои обязательства как по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, так и в вопросе с закупкой американских самолётов F-35.
Обновлено в 17:06
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено в 17:18
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23