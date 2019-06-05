Происшествия
МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100Rambler News Service 08:41
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
— На основании данных средств объективного полёта была представлена полная реконструкция полёта с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево, — рассказали в пресс-службе комитета.Life.ru08:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено в 14:28
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
Обновлено в 13:37
Авто
Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки
Обновлено в 06:00
Общество
Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Петербурге
5 июня в Петербурге открылся первый легальный бордель, в котором работают реалистичные секс-куклы имитирующие женщин.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Культура
Натанзон пообещал извиниться за ошибку в сюжете о «Чернобыле»
Ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон пообещал извиниться за неточность, допущенную в сюжете телеканала о британском телесериале «Чернобыль».
Обновлено в 14:39
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Экономика
Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено 03 июня в 10:00
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Путешествия
Проживание на российских курортах оказалось дороже, чем за границей
По данным сервиса Ostrovok.ru, за год цены на номера в российских гостиницах выросли в среднем на 28%, тогда как на зарубежных курортах — только на 9%. Рост цен на отели за границей связан с колебаниями курса валют, а рост цен на гостиницы в России — с повышением ставки НДС.
Обновлено в 08:55
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Авто
Lamborghini выпустила вседорожный Huracan
Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС
Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Общество
Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне
Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Экономика
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.
Обновлено в 08:40
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Футбол
Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Политика
В Евросоюзе одобрили санкции против России
Постпреды стран Евросоюза одобрили до 23 июня 2020 года продление санкций против России за присоединение Крыма.
Обновлено в 11:35