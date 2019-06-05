МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100Rambler News Service 08:41

с чего всё началось

Политика Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.

Политика Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.

Футбол Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.

Общество Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Петербурге 5 июня в Петербурге открылся первый легальный бордель, в котором работают реалистичные секс-куклы имитирующие женщин.

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.

Культура Натанзон пообещал извиниться за ошибку в сюжете о «Чернобыле» Ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон пообещал извиниться за неточность, допущенную в сюжете телеканала о британском телесериале «Чернобыль».

Экономика Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.

Космос В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.

Политика Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.

Путешествия Проживание на российских курортах оказалось дороже, чем за границей По данным сервиса Ostrovok.ru, за год цены на номера в российских гостиницах выросли в среднем на 28%, тогда как на зарубежных курортах — только на 9%. Рост цен на отели за границей связан с колебаниями курса валют, а рост цен на гостиницы в России — с повышением ставки НДС.

Экономика После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Авто Lamborghini выпустила вседорожный Huracan Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).

Политика Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.

Общество Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.

Экономика Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.

Авто Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".