Трагедия в Шереметьеве

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоLenta.ru вчера в 20:32

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Читать в источнике
с чего всё началось

Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе в Шереметьево

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
ТАССвчера в 20:28

Подробнее о событии

Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный доклад о расследовании крушения SSJ100 в Шереметьево

Эхо Москвы01:15

МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

ФАН00:57

Авиаэксперт: МАК не назовет виновных в катастрофе «Суперджета»

Национальная служба новостейвчера в 13:41

СМИ: МАК подготовил промежуточный отчёт по сгоревшему в Шереметьево SSJ 100

Life.ruвчера в 21:44

Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе в Шереметьево

ТАССвчера в 20:28

В МАК готов доклад о трагедии с мурманским самолётом

Северпост03:15

Предварительный отчет МАК о катастрофе SSJ-100 может быть обнародован 5 июня

Интерфаксвчера в 08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика

Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию

Обновлено в 03:29
Авто

Lamborghini выпустила вседорожный Huracan

Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика

Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Теннис

В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль

Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Здоровье

Эксперты раскрыли тактику ускоренного похудения за 7 дней

Зарубежные эксперты представили вниманию тактику, которая позволит похудеть в ускоренном режиме за 7 дней.
Обновлено в 04:30
Общество

Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу

Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Наука

Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году

Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.
Обновлено вчера в 12:53
Единоборства

Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона

ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Культура

Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Здоровье

Половина российских женщин после 55 лет страдает ожирением

Обновлено в 04:47
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

СМИ сообщили об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева

По информации издания, в ходе встречи было принято решение об отставке главного тренера команды Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:25
Общество

Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета

В июле-августе животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края планируют выпустить на волю.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

Обновлено в 03:57
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Происшествия

Глава МВД наградил подростков-героев в Москве

Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»

Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено вчера в 12:10
Технологии

Петербургские школьники смогут проверить результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»

«Результаты ЕГЭ» используют информацию с портала Единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте.
Обновлено в 05:51
Наука

Ученые создали первый лазер на органическом диоде с накачкой током

Японские ученые сделали серьезный прорыв – создали первый лазер на органическом диоде, для этого применяется накачка током.
Обновлено вчера в 09:38
Наука

Животные и растения Средиземноморья подвержены наибольшему риску исчезновения

По данным ученых из Швейцарии, Великобритании, Чили и Испании, в случаях климатических изменений исчезновение растений может повлечь за собой и исчезновение определенных видов животных.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В РКК «Энергия» проникли неизвестные

Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Зеленский раскрыл планы на Саакашвили

Назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на официальную должность на Украине не рассматривается, заявила пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Обновлено в 04:53
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
Главное