Трагедия в Шереметьеве
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИзвестия вчера в 21:55
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. Опытные специалисты провели анализ полета, оценили состояние воздушного судна.
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Авиаэксперт: МАК не назовет виновных в катастрофе «Суперджета»
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