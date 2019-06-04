МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИзвестия вчера в 21:55

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. Опытные специалисты провели анализ полета, оценили состояние воздушного судна.

МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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