Трагедия в Шереметьеве
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоLenta.ru вчера в 20:32
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
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Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.ТАССвчера в 20:28
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Авиаэксперт: МАК не назовет виновных в катастрофе «Суперджета»
Национальная служба новостейвчера в 13:41
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