Трагедия в Шереметьеве

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоLenta.ru вчера в 20:32

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
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Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе в Шереметьево

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
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Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный доклад о расследовании крушения SSJ100 в Шереметьево

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News.ruвчера в 09:45

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Национальная служба новостейвчера в 13:41

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Предварительный отчет МАК о катастрофе SSJ-100 может быть обнародован 5 июня

Интерфаксвчера в 08:40
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