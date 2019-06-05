МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоLenta.ru вчера в 20:32

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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