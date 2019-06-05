Трагедия в Шереметьеве
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоLenta.ru вчера в 20:32
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.ТАССвчера в 20:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиаэксперт: МАК не назовет виновных в катастрофе «Суперджета»
Национальная служба новостейвчера в 13:41
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Армия и оружие
Госдеп предупредил об угрозе «возрождения» ИГ в Ираке и Сирии
В «спящих ячейках» на территории Сирии и Ирака остаются десятки тысяч террористов, поэтому террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может вернуться, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Обновлено в 01:17
Политика
Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов
США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
Обновлено в 02:00
Общество
В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
Обновлено в 02:42
Политика
Медведев и Си Цзиньпин обсудят торгово-экономическое сотрудничество
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин 6 июня в Москве обсудят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, сообщила пресс-служба кабмина.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Причинами скорого коллапса называются изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 00:37
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в июне
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Петербурге загорелся склад со стройматериалами
Пожар площадью 1000 квадратных метров произошел на складах со стройматериалами в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Технологии
Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту
Фирменный троян АНБ атакует веб-серверы, чтобы заражать их майнерами криптовалюты Monero В частности, вредонос пытается атаковать уязвимость CVE-2014-6287, позволяющую удалённо запускать произвольный код в Rejetto HFS; аналогичную уязвимость в Apache Tomcat CVE-2017-12615 и ещё одну похожую уязвимость в Windows Shell - CVE-2017-8464.
Обновлено в 02:32
Политика
Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы Елизаветы
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Обновлено 03 июня в 19:08
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено 03 июня в 15:55
Общество
Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников
Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.
Обновлено в 01:53
Технологии
В Tinder появится выбор сексуальной ориентации
Приложение для знакомств Tinder введет новую опцию — выбор сексуальной ориентации.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов
Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».
Обновлено в 01:52
Политика
Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России до 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Житель Хабаровского края 33 года жил без документов
Первый в жизни документ, удостоверяющий личность, выдали полицейские 33-летнему жителю села Известковое Хабаровского края.
Обновлено в 02:45