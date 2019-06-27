Экономика
МАК ответил на обвинения ЦБ в адрес экс-совладельцев «Трансаэро»РБК 15:40
Центробанк в четверг сообщил, что выявил два случая манипулирования акциями «Трансаэро». По данным регулятора, с сентября по декабрь 2016 года Плешаков передал Анодина 41,4% акций авиакомпании.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Общество
Определились самые популярные у иностранных туристов регионы России
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили рейтинг самых популярных регионов у иностранных туристов.
Обновлено в 22:55
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено в 11:36
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Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
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Гаджеты
Бренд ASUS ROG запустил акцию «Побеждай с лучшими»
Игровой бренд ASUS Republic of Gamers объявляет о начале новой акции «Побеждай с лучшими» для покупателей геймерских ноутбуков ROG или ASUS TUF Gaming под управлением Windows 10 в одном из магазинов-партнёров компании.
Обновлено в 11:53
Политика
Климкин ответил на критику Зеленскому
Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
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Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено в 08:15
Политика
Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное
В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:04
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
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Политика
Меркель стало плохо на официальной встрече
В ходе официальной встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо.
Обновлено в 05:14
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с мотором Renault
Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Культура
На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
Центральной инсталляцией музыкального фестиваля в Гластонбери стал 140-метровый огнедышащий строительный кран, который соорудили британские шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул, сообщает The Guardian.
Обновлено в 18:51
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Происшествия
На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности.
Обновлено в 15:48
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Политика
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Премьер Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях осакского саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает газета Independent.
Обновлено в 23:29
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Авто
В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada
Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено в 08:07
Политика
Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе
Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.
Обновлено в 23:27
Общество
Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов
Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.
Обновлено в 20:57
Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА
Обновлено в 13:20
Политика
Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20 в Осаке.
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Единоборства
Иван Штырков расторг контракт с UFC из-за положительной допинг-пробы
Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме Штыркова запрещенных препаратов, но результат был атипичным.
Обновлено в 09:36
Космос
Китай планирует к 2030 году стать мировой космической державой
Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) намерена к 2030 году вывести свою страну в ряды мировых космических держав, пишет Синьхуа.
Обновлено вчера в 20:33
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Завершен первый этап заводских испытаний корвета «Гремящий»
Завершен первый этап заводских испытаний корвета «Гремящий».
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено в 01:12