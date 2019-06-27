Экономика

МАК ответил на обвинения ЦБ в адрес экс-совладельцев «Трансаэро»РБК 15:40

Центробанк в четверг сообщил, что выявил два случая манипулирования акциями «Трансаэро». По данным регулятора, с сентября по декабрь 2016 года Плешаков передал Анодина 41,4% акций авиакомпании.
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