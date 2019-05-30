Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июняТАСС 11:33
В понедельник, 27 мая, министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил, что предварительные данные могут быть опубликованы через 2-3 месяца.
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с чего всё началось
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.ТАСС11:33
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