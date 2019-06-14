Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в ШереметьевоРИА Новости 07:38

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. При осмотре фюзеляжа на нем были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, говорится в документе.
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Денис Мантуров
Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.
— Денис Мантуров, российский политикRambler News Service 10:48

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