Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в ШереметьевоКоммерсантъ 07:34
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
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Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.
— Денис Мантуров, российский политикRambler News Service 10:48
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