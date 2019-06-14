Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в ШереметьевоКоммерсантъ 07:34
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево (.pdf).
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево (.pdf).Коммерсантъ07:34
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