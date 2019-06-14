МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в ШереметьевоКоммерсантъ 07:34

с чего всё началось

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево (.pdf).

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

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Политика Россия заявила о готовности обеспечить электричеством Китай и Монголию Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, передает РИА Новости.

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Происшествия В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину Брак с пострадавшим был заключен - без его участия и волеизъявления. На следующий день новобрачный скончался, не приходя в сознание.

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