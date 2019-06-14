МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в ШереметьевоРБК 07:52

Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.

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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

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