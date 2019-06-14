Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в ШереметьевоРБК вчера в 07:52
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево. В МАК отметили, что в 104-страничном отчете представлены предварительные выводы, которые в дальнейшем могут быть уточнены.
Читать в источнике
Оценить97
Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.
— Денис Мантуров, российский политикRambler News Service вчера в 10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Мантуров: отчет МАК подтвердил штатную работу SSJ 100 при авиакатастрофе в Шереметьево
Коммерсантъвчера в 12:07
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:37, Вашингтон
Политика
Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с организацией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:22
Общество
В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы
Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие
В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) «Рубин» провело испытания подводного робота «Клавесин-2Р-ПМ» в 2018 году.
Обновлено в 00:29
Транспорт
На российских дорогах хотят разрешить скорость 130 километров в час
Участки дорог, на которых введут скоростной лимит в 130 километров в час, должны будут соответствовать нескольким критериям: в течение года там не должно быть более трех аварий на километровом отрезке, глубина колеи не должна превышать 15 миллиметров.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Кино
"Западные сериалы стали обучающей программой, которая ставит вопрос: "Что есть человек сегодня?"
Кинокритик Андрей Архангельский — о "Чернобыле" и поразительной неглубине российского кино Американский канал HBO завершил показ нашумевшего сериала "Чернобыль", рассказывющего о событиях, связанных с катастрофой на советской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
Обновлено в 00:00
Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Общество
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
В России разработают дорожную карту по работе с Китаем в сфере связи
Министерство связи и массовых коммуникаций и министерство промышленности и торговли РФ получили поручение подготовить дорожную карту по развитию контактов в сфере связи с Китаем, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 01:07
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено вчера в 07:07
Экономика
Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине
Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала идеальное «платье девственницы»
На просторах соцсети Наташа Королева опубликовала несколько роликов, где она в розовом длинном платье, напоминающем пижаму, кофте и домашних тапочках сидит на качели.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
«Спартак» и «Динамо» претендуют на игрока молодежной сборной Сенегала
Московские клубы «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за полузащитника молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела
Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено 13 июня в 01:29
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Волгоградцам назвали пять распространенных мифов о воде
Миф № 2. Запивать еду вредно Бытует распространенное мнение, что употребляемая во время приема пищи жидкость разбавляет желудочный сок и нарушает процесс пищеварения.
Обновлено вчера в 13:30
Энергетика
Завод по производству бензина из природного газа будет запущен в Туркмении 28 июня
Завод по производству синтетического бензина из природного газа будет запущен в Туркмении 28 июня, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08