Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИнтерфакс 07:53

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
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Денис Мантуров
Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.
— Денис Мантуров, российский политикRambler News Service 10:48
с чего всё началось
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал
 предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Новая газета07:31

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В докладе МАК о крушении «Суперджета» нашли необъяснимые элементы

Взгляд.ру12:01

МАК опубликовал предварительный отчёт по катастрофе в Шереметьеве

RT на русском15:14

Что произошло за день: пятница, 14 июня

Интерфакс13:30

Мантуров: отчет МАК подтвердил штатную работу SSJ 100 при авиакатастрофе в Шереметьево

Коммерсантъ12:07

МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости16:19

Предварительный отчет МАК о катастрофе SSJ-100. Главное

ТАСС10:42

Мантуров заявил о подтверждении данными МАК штатной работы систем SSJ100

РБК10:45
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