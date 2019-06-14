МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИнтерфакс 07:53

с чего всё началось

Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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