Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИнтерфакс 07:53
Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
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Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.
— Денис Мантуров, российский политикRambler News Service 10:48
с чего всё началось
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.Новая газета07:31
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