МАК назвал причины крушения Ан-148 в ПодмосковьеВести.Ru 13:04

с чего всё началось

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причины крушения самолета Ан-148-100В RA-61704 "Саратовских авиалиний". Вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Омск 11 февраля 2018 года самолет через несколько минут упал в Подмосковье.

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Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

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Политика ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

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Футбол «Леганес» нашел замену Лунину "Леганес" подписал двухлетний контракт с вратарем Андре Гранди.

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