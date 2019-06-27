Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»Известия 12:49

с чего всё началось

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет «РИА Новости» в четверг, 27 июня.

Происшествия ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф» В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».

Происшествия Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.

Футбол Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей Российский бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Политика МИД Франции приветствует возвращение РФ в ПАСЕ Последний бой Киева проигран: российскую делегацию восстановили в правах в ПАСЕ Напомним, решение о возвращении РФ в ПАСЕ окончательно было принято на заседании 26 июня.

Политика Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.

Политика Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом» Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кино Умер американский актер Билли Драго В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Футбол Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.

Транспорт Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Происшествия В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.

Происшествия Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.

Политика Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ 26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.

Политика Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и 5 копеек Президент России Владимир Путин высказался по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.

Происшествия СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти» Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.

Армия и оружие В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ «Палантин» Первый в Вооруженных силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", поступивший в Западный военный округ в апреле, впервые применят в действии в июле во время учения, сообщили в четверг в ЗВО.

Здоровье Единая сеть поликлиник. Работу медучреждений оптимизируют в Балашихе Работу всех медицинских учреждений оптимизируют в Балашихе благодаря их реорганизации.