Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в ШереметьевоГазета.Ru 23:17
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.ТАСС11:33
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