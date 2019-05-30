Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в ШереметьевоГазета.Ru 23:17

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
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МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.
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ТАСС11:33

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Говорит Москва11:57
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
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В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле

В июне 2014 года в рамках празднования в Шато-де-Буневиль была проведена первая встреча в формате так называемой нормандской четверки — России, Украины, Франции и Германии.
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Раскрыта природа шаровой молнии

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Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня

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Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
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Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.
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Российская транснациональная компания «Яндекс» продемонстрировала президенту РФ Владимиру Путину устройство, способное определять уровень усталости водителей.
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Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец

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В Китае стартовала предварительная продажа кроссовера BYD S2

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Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

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На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
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Армия и оружие

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Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
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