М. Перейра: горжусь тем, что являюсь частью истории «Краснодара»Чемпионат 02:29

Перейра выступает в составе «Краснодара» с 2013 года. В нынешнем сезоне 29-летний уругвайский полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата России, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» состоится сегодня, 26 мая, на стадионе ФК «Краснодар».

М. Перейра: горжусь тем, что являюсь частью истории «Краснодара»

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