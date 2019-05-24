Футбол
М. Перейра: горжусь тем, что являюсь частью истории «Краснодара»Чемпионат 02:29
Перейра выступает в составе «Краснодара» с 2013 года. В нынешнем сезоне 29-летний уругвайский полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата России, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» состоится сегодня, 26 мая, на стадионе ФК «Краснодар».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Краснодар» 26 мая приглашает болельщиков попрощаться с Каборе и Перейрой
Кубанские новости24 мая в 14:34
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Шоу-бизнес
Кети Топурию заметили в компании бывшего супруга после разрыва с Гуфом
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Во Владикавказе девушка погибла из-за упавшего на нее дерева
Во Владикавказе из-за падения дерева во время урагана погибла девушка, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков
Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии
В Германии небольшой двухместный самолет застрял в деревьях при приземлении.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Космос
Огромный метеорит взорвался над Австралией
Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.
Обновлено 24 мая в 17:39
Хоккей
25 мая Россия поборется с Финляндией за путевку в финал ЧМ по хоккею
Игра начнется в 16:15 по московскому времени Матч между сборными России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею состоится на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе 25 мая.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Политика
Трамп оценил ход торговых переговоров с Японией
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что торговые переговоры США и Японии идут успешно.
Обновлено в 01:31
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Бывшая жена Тимати подтвердила беременность его новой возлюбленной
Бывшая супруга и мать дочери Тимати Алисы Алена Шишкова подтвердила слухи о беременности новой избранницы рэпера Анастасии Решетовой, сообщает Starhit.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Владислав Иноземцев о том, почему российские регионы отстают в развитии
В центральной части России Москва и Санкт-Петербург просто-таки "высасывают соки" из соседних областей, из которых в столицы бегут профессионалы и предприниматели (разрыв по показателю подушевого валового регионального продукта достигает в случае Москвы и прилегающих к Московской области регионов 3-4 раза, в случае Санкт-Петербурга – в среднем вдвое).
Обновлено в 02:25
Хоккей
Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего
Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар
Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено 24 мая в 17:46
Общество
В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла
Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено вчера в 17:00
Наука
Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря
Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56