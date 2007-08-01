Футбол
М. Кержаков: думаю, игроки «Зенита» выполнили весь план на сбореЧемпионат 07:25
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в контрольном матче с «Гонведом» (3:0), а также подвёл итоги австрийского сбора.
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Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
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Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено 27 июня в 15:44
Здоровье
На Кубани начинается неделя против абортов
В Краснодарском крае вновь пройдет акция «Подари мне жизнь!».
Обновлено в 02:01
Музыка
На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки
Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре
Дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в столичном регионе в ближайший час с сохранением до 10 утра субботы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Грозненский «Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева
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Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
Происшествия
Более 200 домов подтоплены в иркутском Тулуне из-за паводка
Более 200 жилых домов в городе Тулун Иркутской области оказались подтоплены в результате выхода из берегов реки Ия, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Футболист Уан-Биссака перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед»
Английский защитник Аарон Уан-Биссака перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Кристал Пэлас".
Обновлено в 08:08
Спорт
Биатлониста Чернышова дисквалифицировали из-за переписки Родченкова
Основанием для четырехлетней дисквалификации биатлониста Александра Чернышова стала электронная переписка экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри ищут третью няню для сына за 6 недель
Перед отправкой в турне по Южной Африке Меган Маркл и принц Гарри снова занялись поисками няни для маленького Арчи.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Энергетика
Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:31
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод
«Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», - пошутила Мария Кожевникова.
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова поделилась «секретами» женского счастья
Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в юмористической форме поделилась с подписчиками секретами женского счастья.
Обновлено в 05:37
Футбол
Хорватский защитник подтвердил свою аренду в ЦСКА
Обновлено 27 июня в 21:00
Политика
Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве
После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:38
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Политика
Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения
В своем иске Гапонцев сетовал на то, что Минфин США при составлении списка не провел серьезного расследования, а «фактически перепечатал список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года».
Обновлено вчера в 19:09
Гаджеты
Поддельный iPhone XI появился в продаже
Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
Обновлено в 05:03
Игры
Глич для The Legend of Zelda: Breath of the Wild позволяет смотреть под водой
Один из игроков обнаружил баг, который позволяет смотреть под водой, и нашел много интересного Один из игроков обнаружил баг, который позволяет смотреть под водой в шедевре для Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Обновлено в 08:10
Экономика
«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму
Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Спорт
Бадминтонистка Косецкая взяла бронзу Европейских игр
В Минске продолжаются вторые Европейские игры. На соревнованиях по бадминтону россиянка Евгения Косецкая завоевала бронзовую медаль.
Обновлено в 08:38
Авто
Высокопроизводительную версию внедорожника Ford Bronco рассекретили
Появилась информация о высокопроизводительной модификации Ford Bronco Raptor.
Обновлено в 05:53
Политика
Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
Обновлено вчера в 09:43