Футбол

М. Кержаков: думаю, что игроки «Зенита» выполнили весь план на сбореЧемпионат 07:25

2 фото
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в контрольном матче с «Гонведом» (3:0), а также подвёл итоги австрийского сбора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кержаков подвел итоги матча с «Гонведом» и сбора в Австрии

Нева Спорт07:40

М. Кержаков: думаю, что игроки «Зенита» выполнили весь план на сборе

Чемпионат07:25

Михаил Кержаков: «Капитанская повязка – решение тренера»

Спорт-Экспресс07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
Политика

СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Наводнение в Иркутской области привело к жертвам

Власти региона сообщили, что один человек погиб в результате паводка в Иркутской области, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:57
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Украинские военные в штатском минируют Донбасс

У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин и Абэ рассказали о сближении России и Японии

В двусторонних отношениях России и Японии наблюдается развитие, заявили президент РФ Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ.
Обновлено в 06:33
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Обновлено в 07:27
Игры

Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май

В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Футбол

«Валенсия» объявила о трансфере Черышева

Обновлено в 05:29
Автоспорт

Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции

Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Трамп заявил Эрдогану о своем беспокойстве из-за закупки Турцией С-400

Обновлено в 01:32
Происшествия

Сотрудника прокуратуры Северной Осетии задержали за взятку

Сотрудник прокуратуры Северной Осетии задержан за вымогательство взятки у представителя коммерческих структур республики.
Обновлено в 07:55
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
Общество

«Метрострой»: станции Фрунзенского радиуса достроят за два месяца

«Метрострой» укладывается в сроки строительства трех станций Фрунзенского радиуса, об этом гендиректор компании Николай Александров заявил в интервью пресс-секретарю врио губернатора Петербурга Беглова Инне Карпушиной в Telegram-канале «Барышня в Смольном».
Обновлено в 04:00
Спорт

Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Аргентины в матче предварительного этапа Лиги наций и гарантировала себе место в "Финале шести".
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

В День молодежи «Соколы России» выступят в Чите

В День молодежи над небом Читы устроят шоу настоящие профессионалы летного дела – группа высшего пилотажа «Соколы России» из Липецкой области.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

На трассе «Скандинавия» в ДТП погибла женщина

Смертельная авария произошла сегодня утром, 29 июня, на 63-м километре трассы «Скандинавия» в Ленинградской области.
Обновлено в 04:50
Политика

Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков

Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Анатольевич Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, вратарь клуба «Зенит» СПб. Младший брат Александра Кержакова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное