Футбол
М. Кержаков: думаю, что игроки «Зенита» выполнили весь план на сбореЧемпионат 07:25
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в контрольном матче с «Гонведом» (3:0), а также подвёл итоги австрийского сбора.
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