Футбол
М. Дембеле и Мёнье не помогут сборной Бельгии в матче с РоссиейЧемпионат 18 марта в 16:29
Сборная Бельгии проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России 21 марта. Встреча состоится на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
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Дембеле и Менье пропустят матч против сборной России, участие Лукаку — под вопросом
Матч ТВ18 марта в 16:34
Дембеле и Менье пропустят матч Бельгия — Россия. Участие Лукаку находится под вопросом
Sport24.ru18 марта в 16:14
Дембеле и Менье не сыграют с Россией, участие в матче Лукаку под вопросом
Советский спорт18 марта в 16:49
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
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Эксперименты ученых свидетельствуют, что здоровье сердца и сосудов может зависеть от изменений, происходящих в микробиоме кишечника, – в частности, позитивные изменения приводят к улучшению функций сосудов и миокарда.
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Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ в Сайтаме
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Обновлено в 00:42
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Обновлено в 03:24
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Хабаровских экс-чиновника и коммерсанта заподозрили в мошенничестве
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Обновлено в 03:17
Футбол
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Общество
Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений
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Обновлено в 03:52
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион
В Челябинск прибыл Алексей Текслер, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»
В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 04:59
Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Транспорт
В Петербурге запустили электробусы
Движение открыл временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, он самостоятельно осмотрел новую технику, сам проехался на электробусе и пообщался с первыми пассажирами, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».
Обновлено в 03:53
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
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Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Авто
Mercedes представил обновленный GLC Coupe
Обновленный GLC Coupe покажут месяцем позже в Нью-Йорке. Оба кроссовера получили схожие изменения.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57
ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 02:38
Музыка
Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Происшествия
Бывший член банды Басаева не признал вину в терактах
Бывший член банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев отказался признавать свою вину в террористической деятельности.
Обновлено в 04:33
Политика
В Ивано-Франковске произошли столкновения на митинге Порошенко
Украинские националисты устроили потасовку с полицией в Ивано-Франковске перед выступлением на митинге президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:47
Политика
Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
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