М. Дембеле и Мёнье не помогут сборной Бельгии в матче с РоссиейЧемпионат 18 марта в 16:29

Сборная Бельгии проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России 21 марта. Встреча состоится на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

М. Дембеле и Мёнье не помогут сборной Бельгии в матче с Россией

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