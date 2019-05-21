Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублейРоссийская газета 01:59
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей. Злоумышленники создали сеть "медицинских клиник", хотя на самом деле работники не имели соответствующего образования.
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Здоровье
Каких врачей не хватает в России, показал опрос
По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.
Обновлено в 01:23
Хоккей
Пелино покинул тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард»
Канадский специалист Майкл Пелино покинул тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 02:29
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Рейс авиакомпании «Ямал» задержан в Кольцово из-за неполадок с SSJ 100
Авиакомпания «Ямал» на несколько часов задерживает рейсы самолета «Сухой Суперджет» в Екатеринбурге и Ноябрьске во вторник, 21 мая 2019 года.
Обновлено в 01:36
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет
Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Космос
На вершине чилийской горы строится новый мегаскоп
Научные специалисты рассказали, что на вершине чилийской горы строят мегаскоп нового поколения.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма
Фонд Святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено вчера в 05:07
Здоровье
В Свердловской области резко снизился уровень профзаболеваний
В Свердловской области с 2015 года уровень профессиональной заболеваемости удалось сократить почти в четыре раза.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала
Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
Обновлено в 00:57
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
Обновлено в 02:03
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ
Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Китаянку придавило рулоном шпона в Кингисеппском районе
Накануне, 20 мая, в Кингисеппском районе был обнаружен труп гражданки Китая Лун.
Обновлено в 01:50