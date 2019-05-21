Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублейРоссийская газета 01:59

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей. Злоумышленники создали сеть "медицинских клиник", хотя на самом деле работники не имели соответствующего образования.

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

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