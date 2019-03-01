Лыжник Устюгов заявил, что Клебо в эстафете обыграл его как ребенкаТАСС 11:16

Российский лыжник Сергей Устюгов считает, что трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо в эстафете на чемпионате мира обыграл его как ребенка на последнем этапе гонки. Такое заявление он сделал после окончания соревнований.

Лыжник Устюгов заявил, что Клебо в эстафете обыграл его как ребенка

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